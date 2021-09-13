Слуцкий о победе над «Уралом»: «Соперник нас удивил своей тактической расстановкой»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» из Екатеринбурга (4:0), замети, что быстрые голы повлияли на игру.

«Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой. Мы готовились, даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против „Крыльев [Советов]“ — они ни разу не использовали схему из трех центральных защитников. Поэтому хорошо, что смогли быстро среагировать, перестроиться», — пояснил наставник хозяев.

В то же время Слуцкий отметил наличие проблем при перестроениях: «Возникали опять же определенные проблемы именно с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо всё, что хорошо заканчивается. В концовке, когда стало появляться большое количество свободных зон, у нас продолжали возникать моменты, даже когда мы сделали несколько замен».

Наставник казанцев признал, что в его практике не было игроков, оформлявшие хет-трик в дебютном матче, что сегодня сделал датский хавбек «Рубина» Дрейер. «Не припомню такого. Конечно, доволен его дебютом и [дебютом] остальных новичков», — подчеркнул он.

Говоря об игре Ильи Самошникова, специалист не стал комментировать его травму. «Если мне скажут, кем укрепить оборону слева, я с удовольствием бы воспользовался. Пока нет информация о повреждении Самошникова», — сказал он.

Слуцкий также согласился, что во втором тайме «Рубин» временами оберегал счет. «В какой-то момент…Ты не можешь все время атаковать, все время владеть мячом. Любой команде мира в какой-то момент нужна передышка, тем более когда счет позволяет где-то отобороняться и немного передохнуть», — констатировал наставник казанцев.

Час игры, выделенный Кварацхелия и Деспотовичу, он счел оптимальным временным лимитом: «Хвича и Деспот сыграли уже час. Для нас это не всего лишь».

Кроме того, Слуцкий раскритиковал газоны на Центральном стадионе и «Ак Барс Арене»: «И там, и там плохой. Если бы мы играли на базе, было бы вообще супер».

Помимо этого, главный тренер «Рубина» прокомментировал уход Марио Фернандеса из сборной России: «Я недавно виделся с Марио. Мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил в совершенстве. И он мне сказал, что действительно он очень устал».

«Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол, у него было много сотрясений, переломов носа, челюсти. Это игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение. Думаю, он благодарен нашей стране, в том числе национальной сборной, за те возможности, которые дала ему наша страна, в частности, четвертьфинал чемпионата мира. Так и мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удачи в играх за ЦСКА», — добавил Слуцкий.