Слуцкий о победе над «Ахматом»: «Пропустили первые, это для нас стало холодным душем»

«Рубину» не удался стартовый отрезок в матче с «Ахматом» - казанцы пропустили уже на третьей минуте. Это стало холодным душем для команды, которая после этого взбодрилась и смогла победить. Таким мнением по итогам встречи поделился главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

«В третьей игре подряд первыми пропускаем, причем очень быстро и легко. Это был холодный душ. Очень рад, что смогли проявить характер и отыграться. Считаю, что в последние 15 минут "Ахмат" оказывал большое давление на наши ворота, но в такой ситуации пропустили нашу контратаку», - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также он отметил экспериментальную тройку полузащитников «Рубина» в составе Уремовича, Зуева, Хакшабановича, которые до этого в такой связке не играли даже на тренировке. Такой выбор связан с тем, что Ин Бом, Абильдгор и Кучаев пропускали матч из-за травм, а Мусаев был удален в матче прошлого тура против «Зенита».

Слуцкий похвалил также новичка команды Виталия Лисаковича, который в этом матче забил гол и отдал результативную передачу. Всего же у нападающего уже пять голов в трёх матчах за «Рубин».

Напомним, что сегодня казанский клуб обыграл "Ахмат" из Грозного со счётом 2:1, вырвав победу на последних минутах матча.