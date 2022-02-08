Слуцкий о ничьей с «Динамо»: «Не могу объяснить, как игроки не попадают в пустые ворота»

В последнее время «Рубин» подводит реализация моментов, что было видно по двум прошедшим сборам команды. Последний матч второго сбора казанцы сыграли вничью 2:2 с «Динамо» из Батуми. Это по итогам встречи отметил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Я даже не могу объяснить, как Зуев не попадает по мячу в пустые ворота с двух метров. Или Онугха не попадает в пустые ворота с 15 метров. У всех игроков свои причины. Кварацхелия первый матч играл после длинной паузы, он до этого в декабре играл. Получается чуть ли не два месяца не имел игрового тонуса, так что здесь причины более объяснимы. У кого-то они менее объяснимы. В любом случае сейчас это оценивать достаточно сложно», - приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

При этом качество игры в первом тайме, когда на поле было больше игроков основного состава, устроило тренера. По его словам, большую роль сыграл сильный ветер, который не утихал на протяжении всей встречи.

Кроме того, он рассказал о состоянии травмированных игроков. Лисакович здоров, но пропустил первый сбор, поэтому работает по своей программе, у новичка Кучаева небольшое повреждение, а Бакаев и Абильдгор продолжают восстанавливаться от травм.

«Бакаев и Абильдгор – это два футболиста, по которым есть вопросы по их медицинскому состоянию. Все остальные должны быть готовы принять участие во всех матчах на третьем сборе», – заключил Слуцкий.