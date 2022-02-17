Слуцкий о ничьей с «Динамо»: «Игра максимально приближенная к игре чемпионата»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью (2:2) против московского «Динамо» на тренировочных сборах в турецком Белеке, а также рассказал о подготовке команды к рестарту сезона.

По словам Слуцкого, по своей динамике игра с «Динамо» была максимально приближена к официальной встрече.

«Матч очень динамичный, с большим количеством нарушений правил. То есть такая игра максимально приближенная к игре чемпионата, а не к игре на сборах. Что касается качества игры, то матч со взаимными шансами и моментами. На мой взгляд, не совсем игра на 2:2, скорее на 1:1, потому что моментов было не так много с двух сторон. Был высокий уровень интенсивности и очень агрессивно играли защитники с той и с другой стороны с большим количеством фолов», – цитирует главного тренера «Рубина» пресс-служба клуба.

Кроме того, наставник прокомментировал игровые сочетания в матче против бело-голубых.

«Нельзя назвать этот состав приближенным к стартовому в чемпионате? У нас же не заключительная игра, поэтому мы пока смотрим, экспериментируем, пробудем различные варианты. У нас не было большой группы игроков в первые два сбора, и сейчас в условиях ограниченного количества контрольных матчей мы дошлифовываем командные действия и оптимальные сочетания», – заявил Слуцкий.

В следующих матчах на тренировочном сборе «Рубин» сыграет 20 февраля с ЦСКА и 21 февраля с казахстанским «Тоболом».

Первый официальный матч после зимней паузы казанцы сыграют 28 февраля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».