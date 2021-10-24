Слуцкий о ничьей в Уфе: «Нам не удался первый тайм»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции подвел итоги гостевого матча с «Уфой» (1:1), признав провал в певом тайме.

«Нам не удался первый тайм, я соглашусь. Не могу точно назвать причину, потому что если бы знал, то наверно этого бы не было. Первый тайм не удался, и вряд ли его как-то можно всерьез комментировать и анализировать», – признался тренер.

Зато второй тайм наставнику понравился: « В перерыве был такой достаточно серьезный разговор, и я очень доволен реакцией, потому что во втором тайме мы полностью доминировали, сравняли счет, имели еще несколько моментов, чтобы забить. А первый тайм можно записать себе в глубочайший пассив. Но вторым таймом я удовлетворен».

Критиковать арбитров за незасчитанный гол Кварацхелии Слуцкий не стал: «Я пока не видел, поэтому доверюсь арбитрам на ВАР, которые определяли положение вне игры».

Комментировать игру Костюкова на позиции центрфорварда наставник также не стал: «Он вышел на непродолжительный кусок времени, поэтому трудно однозначно дать оценку в одну или другую сторону».

И сроков возвращения в строй Деспотовича Слуцкий не назвал: «Наверно вот прямо конкретных сроков, что вот через два дня это будет или через три дня, еще пока нет. На следующей неделе, думаю, мы будем иметь уже более предметную информацию, когда он начнет работать на поле».

Комментируя безголевую игру Хакшабановича, тренер заметил, что ему не хватает уверенности: «Как раз не хватает результативных действий для того, чтобы почувствовать уверенность. Это всегда важно для игрока группы атаки».

Выход из игрового спада Слуцкий видит в работе, признав и свои ошибки.

«Работать. Как еще можно выходить из ситуации. Понятно, что если что-то не получается, тренер виноват всегда. И я не исключение. Конечно, есть в том числе и мои ошибки – в том, какой футбол мы сейчас показываем и какое количество очков набрали», — подчеркнул тренер.

Наставник пояснил, что клуб много не потратился на новичков: «Я могу сказать, что мы потратили на новичков точно меньше денег, чем продали футболистов. Это процесс неоднозначный, поэтому когда говорят, что мы потратили на новичков, то на самом деле мы ничего не тратили. Мы тратили те деньги, которые мы заработали. И даже, повторюсь, потратили меньше, чем заработали. Это нормальный процесс, когда команда формируется, когда какие-то вещи внутри меняются, когда большое количество новичков, кто-то "на флажке" появляется. Нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил более безболезненно, но будем стараться все вместе форсировать выход из этой ситуации».

По словам Слуцкого, казанцы специально не готовились играть против лидера атак уфимцев Агаларова.

«На самом деле в плане тактики появление или непоявление Агаларова для нас не является принципиальным. Он блестящий игрок, но именно в тактическом плане мы понимали, что будет два нападающих. Если бы это был очень большой нападающий два метра ростом, то нужно было бы тактически перестраиваться. Или если бы был нападающий с волшебной левой ногой, то да. А здесь на самом деле его появление никак не влияло на нашу тактическую подготовку к матчу», — заключил Слуцкий.