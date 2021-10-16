Слуцкий о ничьей с «Локомотивом»: Бездарно пропустили в добавленное время

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2), не скрыв своего разочарования исходом поединка.

Слуцкий отметил, что не понимает, как хозяева пропустили в компенсированное время.

«Здесь нечего комментировать кроме последних 30 секунд. На моей памяти первый раз так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. У меня нет объяснения тому, что произошло: почему была передача назад, почему был этот выбив. Я не могу логически объяснить действия, которые, казалось, что даже объяснять не надо», — посетовал Леонид Слуцкий.

Говоря об отсутствии Деспотовича, тренер сослался на травму и не стал комментировать ситуацию с другими травмированными (Шатов, Зуев, Игнатьев).

«Он (Деспотович) получил травму камбаловидной мышцы. Пока сроки неизвестны. Про остальных объявим дополнительно», — отметил тренер.

Слуцкий сказал, что в каждой игре ставит установку чаще бить издали: «Да, такая установка есть в каждой игре».

Говоря о Кварацхелии, наставник признал его прогресс: «Ну, уже намного лучше, безусловно».

Слуцкий не стал конкретизировать повреждение Хван Ин Бом: «Я не могу поставить диагноз так быстро».

И про поле «Ак Барс Арены» наставник не стал много говорить: «Я не готов сейчас оценивать поле. Оно точно нам не помешало».

И введение QR-кодов при входе на стадион Слуцкий не стал комментировать: «Не моя зона ответственности».