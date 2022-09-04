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Спорт
4 сентября 2022  20:21

Слуцкий о ничье с «Аланией»: «До смешного пенальти, мы контролировали игру. Так нельзя»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Аланией» (2:2) в рамках 8-го тура Первой лиги.

«До смешного пенальти, мы контролировали игру. У соперника не было ни одного момента. Это не лезет ни в какие ворота. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами. Я считаю, что так просто нельзя. Здесь большой труд, труд большого количества людей, и такие вещи допускать непозволительно», – заявил разгневанный Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

После восьми туров казанский клуб с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В девятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против московского «Велеса». Игра состоится 11 сентября в Домодедово.

#футбол #фк рубин #леонид слуцкий
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