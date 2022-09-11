Слуцкий – о минимальной победе над «Велесом»: «Считаю, что выиграли абсолютно заслуженно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Велесом» в матче 9-го тура Первой лиги. По словам наставника казанцев, результат игры абсолютно заслуженный и соответствует игре.

«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов. Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее, провели очень качественный особенно второй тайм», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, специалист ответил на вопросы о травмах футболистов, а также оценил газон на стадионе в Домодедово.

«Судейство? Я не хочу комментировать. На мой взгляд, как минимум несколько эпизодов в штрафной площади соперника нуждаются в дополнительном анализе. С чем связано большое количество повреждений на тренировках в последнее время? Я не могу назвать его большим. Состояние поля? Здесь нет поля, здесь крошка», – резюмировал наставник.

Напомним, после девяти туров «Рубин» с 16 очками занимает временное второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Леонида Слуцкого отстают на 2 балла.

В десятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» примет дома астраханский «Волгарь». Игра состоится 18 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».