Слуцкий о матче с «Зенитом»: Самошников может вернуться уже завтра

Главный тренер казанского «Рубина» на открытой тренировке рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

В частности, наставник сказал, что травма Самошникова оказалась несложной. Тем не менее о составе на предстоящую игру говорить пока рано, считает он.

«Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева. У Ильи Самошникова контузия одной из таранных костей. Он сможет вернуться завтра», — объяснил специалист.

Наставник казанцев не стал брать за основу игру питерцев в Лиге чемпионов с «Челси» (0:1): «Во-первых, я уверен, что против нас у „Зенита“ не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции. Естественно, при подготовке к матчу с „Зенитом“ нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России».

Даже после хет-трика в игре с «Уралом» датского новичка Андерса Дрейера Слуцкий не стал делать далеко идущих выводов, отметив, что не может судить о качествах футболиста по одному матчу.

«Я не могу сейчас говорить про потолки, — отметил главный тренер „Рубина“. — Понятно, какого он плана игрок. Я бы не назвал это доминирующим стилем, потому что не сказать, что он вел всю игру или бесконечно участвовал в эпизодах. Но то, что он может найти момент и его реализовать, — это точно есть».

Ведущую атакующую четверку команды он видит следующим образом: Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия и Деспотович. «Не могу говорить про всю лигу, но то, что это четверка плюс Ин Бом, получается пятерка, очень индивидуально сильные игроки, и основная моя задача как тренера — наладить взаимодействие между этой группой, это очевидно», — подчеркнул он.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 20 сентября в Казани, начало игры в 18.30. После семи туров с 14 очками казанцы занимают четвертое место в чемпионате РПЛ.