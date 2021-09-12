Слуцкий о матче с «Уралом»: «Матч будет очень тяжелый и очень важный для нас»

Главный тренер казанского «Рубина» рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему матчу в Казани с «Уралом» (Екатеринбург). Слуцкий не скрыл беспокойства по поводу состояния сборников.

«Это всегда острая тема. Потому что кто-то играл. Хакшабанович играл все три игры, где-то больше, где-то меньше. Ин Бом два матча провел по существу по 90 минут. Уремович не сыграл ни одной минуты. Поэтому это всегда проблема. Кто-то играл много, его нужно восстанавливать. Кто-то не играл, и учитывая, что в сборной практически нет тренировочного процесса, то могут растерять форму. Но мы не первый раз в этой ситуации, поэтому стараемся всех привести к одному знаменателю», — пояснил Слуцкий.

Говоря о мотивации «Рубина» в этом матче, наставник напомнил о плотности чемпионата РПЛ. «Мы никого не можем обыграть, не прилагая сто процентов усилий. Когда мы играли с „Крыльями“, они тоже шли на последнем месте. Это стечение обстоятельств. Повторюсь, чемпионат России — настолько плотный турнир и, в частности, уровень нашей команды не такой, чтобы мы могли спокойно обыгрывать. Плюс у нас уже на флажке появились новые футболисты, их еще нужно встроить в игровые взаимодействия, поэтому матч будет очень тяжелый и очень важный для нас», — сказал он.

Слуцкий не стал конкретизировать стартовый состав: «У каждого футболиста, кто готовится к игре, в данный момент одинаковые шансы появиться в стартовом составе».

Также тренер прокомментировал состояние газона. «Мы были на двух матчах Белоруссии с Уэльсом и Бельгией и вчера ездили смотрели качество поля. Скажу так: что касается травяного покрова, то никаких вопросов нет, он достаточно плотный. Но учитывая, что этот газон мало используется и там нет какого-то процента искусственной травы, то на нем достаточно сложно играть в дождь. Поэтому, если погодные условия будут не мокрые и поле не станет от этого мягким, то поле будет хорошего качества», — заключил Слуцкий.