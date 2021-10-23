Слуцкий о матче с Уфой: «У нас есть футболисты, которые вернулись в общую группу»

Главный тренер казанского «Рубина» рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему матчу с «Уфой», отметив погодный фактор.

Тяжелую игру с «Локомотивом» команда уже забыла, сказал наставник: «Игра с "Локомотивом" уже в прошлом. Мы должны уже концентрироваться на будущих соперниках, поэтому готовимся к игре с "Уфой"».

Говоря о погоде, Слуцкий отметил ее влияние на поле: «Погода влияет на качество поля, а качество поля влияет на качество тренировочного процесса. Сложно просчитывать погоду, Гидрометцентр не всегда справляется. Мне тем более тяжело это сделать».

Наставник сообщил, что вернулся в общую группу Зуев: «У нас есть футболисты, которые вернулись в общую группу. В частности, Зуев. Остальные травмированные продолжают восстановление».

Как объяснил Слуцкий, в Уфе казанцы не будут тренироваться на искусственном покрытии: «Мы не собираемся тренироваться на искусственном поле. Это бесполезно».