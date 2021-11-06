Слуцкий о матче «Рубина» с «Ростовом»: «Ростов» была и есть сильная боеспособная команда

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашней игре с «Ростовом».

Слуцкий не считает смену тренеров большим изменением: «Я не считаю, что это „Ростов“ Кафанова или „Ростов“ еще какого-то тренера. Это журналистские штампы. „Ростов“ — это „Ростов“, они сохранили систему 4-3-3 на протяжении всего сезона, несмотря на смену тренеров. Только несколько матчей с Юрием Сёминым они сыграли в три центральных защитника».

Тренер высоко оценивает соперника: «Ростов» была и есть очень сильная боеспособная команда. В последних турах была убедительная победа над Тулой, ничья со «Спартаком» в абсолютно, на мой взгляд, равном поединке. Поэтому все как всегда: в чемпионате России, к большому сожалению, у «Рубина» нет легких матчей. Даже нет матчей средней тяжести. То есть у нас только сверхнапряженные поединки. Уверен, что таким будет и игра в Ростове.

Слуцкий пояснил кадровую ситуацию: «Уремович работает в общей группе. Из игроков, которые не были в заявке с ЦСКА, в общую группу еще присоединился Зуев».

Тренер отметил, что «Рубин» из-за холода не будет менять дислокацию для тренировок: «Нет, мы останемся в Казани, потому что в трех последних турах у нас игры в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. То есть в достаточно холодных локациях. Я считаю, что готовиться где-то в других условиях к матчам, которые будут проходить в условиях ближе к казанским, не имеет никакого смысла».

Слуцкий рассказал, как команда проведет перерыв на сборные: «У нас три выходных — все стандартно. После этого без игроков, которые отправятся в сборные, мы продолжим подготовку на своей базе. Товарищеской игры какой-то не запланировано, как мы это делали в предыдущие паузы, когда играли две игры с „Краснодаром“. Заполним игрой с дублирующим составом».

Наставник раскритиковал систему Кубка России, не став говорить о предстоящем в марте матче с «Ротором»: «Пока слишком далеко это все, чтобы всерьез рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте».

Система проведения Кубка, когда клубы топ-5 вступают в борьбу позже всех, несправедлива, считает тренер: «Я и сейчас отмечаю: система несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд».