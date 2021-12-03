Слуцкий о матче с «НН»: «У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе о подготовке команды к выездному матчу с «Нижним Новгородом». Игра состоится в воскресенье, 5 декабря.

Слуцкий заметил, что у казанской команды все игры получаются нервными. «У нас практически все игры очень эмоциональные и драматичные. С одной стороны, это болезненно, с другой стороны, деваться некуда, нужно отходить и готовиться к следующей игре», — подчеркнул он.

Тренер сказал, что после победы над «Рубином» в первом круге «Нижний Новгород» не изменился. «Там могут быть какие-то текущие кадровые перестановки. Но в целом это команда, которая больше ищет свои шансы в контратаках. И как дебютант премьер-лиги пытается больше обороняться и больше делать ставку на игровую надежность сзади», — пояснил он.

Кроме того, Слуцкий рассказал о состоянии травмированного Михаила Костюкова: «Окончательный диагноз будет установлен непосредственно в момент операции. Понятно, что ему требуется операция. Шестого декабря он улетает в Финляндию и ориентировочно 13-го числа там будет прооперирован. Сроки восстановления будут уже понятны после операции — в зависимости от степени повреждения и того, что там увидят внутри оперирующие врачи».

Тренер не ответил на вопрос о причинах появления серий побед и серий неудач. «Я не могу оценивать ситуацию сериями. Если мы говорим про матч с „Динамо“, там одни причины. В матче с „Ростовом“ другие причины. Поэтому у серийности нет закономерности. Есть конкретная причина в каждом отдельном матче, и в каждом отдельном матче она может быть принципиально иная», — объяснил он.

Для Слуцкого не имеет значения, что его первый матч в качестве главного тренера «Рубина» состоялся в Нижнем Новгороде (против «Тамбова»). «Нет, единственное — хотелось бы, чтобы мы избежали экскурсий по Нижнему Новгороду, которая очень сильно запомнилась, когда мы там играли с „Тамбовом“», — сыронизировал он.