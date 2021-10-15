Слуцкий о матче с «Локомотивом»: Я думаю, у них самый многочисленный состав в лиге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к завтрашнему матчу с «Локомотивом». При этом он сослался на кадровые проблемы, сообщает пресс-служба клуба.

Говоря о перерыве в чемпионате, Слуцкий отметил травмы и разную степень готовности своих подопечных. «Команда работала в штатном режиме. Сыграли контрольную игру с „Краснодаром“ с использованием большой группы молодых игроков. К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты в команде, которые точно не готовятся к матчу с „Локомотивом“ и, судя по всему, выбыли на долгий промежуток времени», — сказал он.

Тему сборников наставник казанцев назвал больной. «Что касается игроков национальных сборных, то они все вернулись. Кто-то играл больше, кто-то меньше, кто-то вообще не играл, как Уремович. Но это такая уже обычная тема, поэтому надеюсь, что сможем всех к более или менее одному состоянию привести. Сейчас мы больше заняты вопросом восстановления игроков, которые вернулись из сборной и играли позже всех — это Ин Бом и Кварацхелия», — пояснил специалист.

Болезненную тему газона на «Ак Барс Арене» Слуцкий обсуждать не стал. «Я не готов обсуждать тему газона, пока мы сами на него не выйдем. Но та информация, которая поступала из стана сборной, от тренерского состава и от футболистов, не сильно отличается от того, о чем мы говорили до этой паузы», — констатировал он.

Оценивая «Локомотив», наставник казанцев счел, что новый немецкий тренер москвичей принесет с собой агрессивный футбол: «Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему. Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол, с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды».

На взгляд Слуцкого, сложно заранее определить состав москвичей. «Успеет ли он (новый тренер «Локомотива» — прим. Т-и) привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос. Центральные защитники, которые были травмированы — тот же Едвай — начали ли тренироваться в общей группе? На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку „Локомотива“ достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться больше от себя», — пояснил он.

Из сильных сторон «Локомотива» Слуцкий отметил глубину состава: «Я думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмем какую-нибудь позицию — условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям. У „Локомотива“, наверно, есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования. Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ».