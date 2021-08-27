Слуцкий о матче с «Краснодаром»: «Наверняка будет сложный, напряженный поединок»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился с «Советским спортом» ожиданиями от сегодняшнего матча чемпионата РПЛ в Краснодаре с одноименной командой. Специалист счел соперника достаточно сильным.

«„Краснодар“ — это сильная команда. Если вспоминать матчи, когда я работал в „Рубине“, мы одну встречу выиграли 1:0, потом два раза в прошлом сезоне проиграли 1:3 и 0:1. Не могу сказать, что эта статистика кардинально чем-то разнится с другими командами. Наверняка будет сложный, напряженный поединок. „Краснодар“ традиционно очень силен в атаке, поэтому будет интересная игра», — заметил Слуцкий.

Наставник «Рубина» рассказал о планах команды на ближайшие две недели в ходе перерыва в чемпионате: «После игры с „Краснодаром“ футболисты получат четыре выходных дня, потом мы соберемся на базе и продолжим свою работу. Также на 6 сентября у нас запланирован спарринг как раз с „Краснодаром“. Многие футболисты сборных (шестеро из „Рубина“) уезжают в свои национальные команды и не получат выходных дней. Они будут готовиться уже в составе своих сборных».

Слуцкий аргументировал позицию «Рубина» за полную отмену лимита на легионеров в РПЛ, поддержанную «Локомотивом», «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА.

«Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию. И я тоже это делал на протяжении многих лет, ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях», — подчеркнул наставник «Рубина».