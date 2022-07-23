Слуцкий о матче с «Енисеем» в манеже: «Это специфика, которая даст преимущество хозяевам»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу второго тура Первой лиги с «Енисеем», который состоится на искусственном поле манежа в Красноярске. По словам наставника казанцев, игра на искусственном покрытии даст преимущество футболистам «Енисея».

«Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что манежи строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, дает преимущество хозяевам поля», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

«Мы находимся в недельном цикле. В этом сезоне календарь в Первой лиге весь в недельном цикле, поэтому классическая подготовка. Может быть только восьмидневный или семидневный цикл», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, матч «Енисей» – «Рубин» состоится 24 июля в 13:00 по московскому времени.