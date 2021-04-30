Слуцкий о матче с «Динамо»: «Должна быть интересная игра»

Главный тренер казанского футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубному видео ютуб-каналу, что он ждет от завтрашнего матча с московским «Динамо» в чемпионате РПЛ. Слуцкий сообщил, что не сыграют с москвичами Кварацхелия и Уремович.

«Должна быть интересная игра, потому что командам свойственен задор, максимализм. У нас много моментов, которые соприкасаются и похожи. Символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки. Все понимают важность поединка, поэтому спокойно готовимся», — сказал Слуцкий.

Уточняя кадровую ситуацию, наставник «Рубина» назвал двух игроков, кто точно не сыграет с «Динамо».

«В лазарете продолжает находиться Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принят участие в матче», — отметил Слуцкий.

Встреча пройдет в Казани 1 мая и начнется в 14:00. «Рубин» занимает четвертое место с 46 очками, «Динамо» — седьмое, тоже 46 очков.