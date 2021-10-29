Слуцкий о матче «Рубина» с ЦСКА: У нас каждая игра крайне важная

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему матчу с ЦСКА, сообщив, что не сыграет ударный форвард казанцев Деспотович.

Наставник отметил, что к матчу с ЦСКА казанцы готовятся в привычном режиме: «Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но с другой стороны это наша работа, мы обязаны в любом состоянии, в хорошем настроении подойти к игре».

По словам Слуцкого, пока не готов играть сербский форвард Джордже Деспотович: «Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже».

Наставник заметил, что для команды сейчас самая важная игра — следующая: «Есть еще декабрь. Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч – это следующий».