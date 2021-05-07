Слуцкий о матче с «Арсеналом»: «Кто выиграет больше единоборств, тот победит»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего матча 29-го тура РПЛ в Туле с «Арсеналом», посетовав на неважное поле. Наставник казанцев считает, что игра будет сверхбоевая.

«„Арсеналу“ тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит», — посчитал специалист.

По его мнению, многое решит индивидуальное мастерство.

«Сейчас у „Арсенала“ в игре со „Спартаком“ было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть как обычно все будет очень сложно. Наверняка все решат определенные моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд», — сказал Слуцкий.

Матч 29-го тура РПЛ «Арсенал — «Рубин» состоится 8 мая. Начало в 16.30. После 28 туров казанцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. Тульский клуб (23) располагается на 13-м месте.