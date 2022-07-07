Слуцкий о легионерах «Рубина»: «Ушел Дрейер, да и другие иностранцы тоже»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал на встрече с болельщиками решение большинства иностранных футболистов покинуть клуб или приостановить контракт с ним.

«Единственный легионер, вернувшийся к нам это Йевтич, но и он травмирован в матче с «Динамо». Надо ждать медицинский релиз. У него большая гематома. Ушел Дрейер, да и другие иностранцы тоже уйдут. Мы делали ставку на потрясающих легионеров, и финансовую, и в плане игры. Жаль, что все так произошло», – цитирует Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Слуцкий не стал комментировать свою готовность работать в первой лиге бесплатно.

«Сайманов все прокомментировал. Не могу ничего добавить».