Слуцкий не будет отчитываться за сезон

Казанский «Рубин» проведет привычную итоговую пресс-конференцию с участием гендиректора Рустема Сайманова на «Ак Барс Арене». Но без главного тренера.

Как пишут коллеги из издания «Спорт-Экспресс», главный тренер команды Леонид Слуцкий как участник мероприятия не заявлен. Видимо, тренеру сказать нечего.

«Рубин» в заключительном 30-м туре РПЛ проиграл дома «Уфе» (1:2) и вылетел в ФНЛ. И на послематчевой пресс-конференции Слуцкий отказался отвечать на вопросы журналистов.