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На главную ТИ-Спорт 30 октября 2026 15:07

Слуцкий назвал лучшего российского игрока 21 века

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Слуцкий назвал лучшего российского игрока 21 века
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса», «Шанхай Шэньхуа» и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что Андрей Аршавин является лучшим российским футболистом XXI века.

Экс-вингер «Зенита» и «Арсенала» завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

«Андрей Сергеевич — лучший российский игрок этого века. Это 100%. Евро (2008 – Прим.ред) — максимальный результат, бронзовый призер. Номинировался на «Золотой мяч». В России выиграл все. Выиграл два еврокубка. И Кубок Премьер-Лиги (улыбается). В «Арсенале» играл, «Ливерпулю» покер забивал. Во всем мире знают. Ну как… О чем тут еще можно говорить?» — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.

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