Слуцкий назвал фантазии Джона Хили на тему похищения Путина преступным умыслом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал преступным умыслом фантазии министра обороны Великобритании Джона Хили на тему похищения Президента РФ Владимира Путина.

«Министр обороны Великобритании Джон Хили, видимо, позаимствовал у Зеленского для смелости "бодрящий белый порошок" и стал бредить вслух о "взятии под стражу" Президента России, упоминая то бандеровскую провокацию в Буче, то якобы похищенных (вопрос кем?) украинских детей», – написал он в своем Телеграм-канале.

Слуцкий напомнил, что правовой ответ на такие угрозы содержится в военной доктрине РФ.

«Международная политика – не цирковая арена. И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом. Правовой ответ на "галлюцинации" Хили в полной мере дает военная доктрина РФ. Покушение (в том числе словесное) на свободу Президента РФ означает покушение на суверенитет, волю и выбор российского народа», – отметил он.

Глава комитета Госдумы также указал, что Хили должен отвечать за свои слова.

«Отрезвление может быть горьким. Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции "права сильного". Тем более, что Хили подобное "право" не может и сниться», – заключил Слуцкий.