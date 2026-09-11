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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 14:49

Слуцкий: Накопился высокий уровень утомления, но точно не говорю, что заканчиваю

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Слуцкий: Накопился высокий уровень утомления, но точно не говорю, что заканчиваю
Фото: @ Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал возможное завершение тренерской карьеры. Последним клубом 55-летнего специалиста был китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Не знаю, не могу сразу сказать. Точно не буду говорить, что завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный», — приводит слова Слуцкого «Известия».

Слуцкий также отметил, что не намерен хвататься за первое попавшееся предложение. «Мне как тренеру нужен какой-то челлендж. Должен взвесить предложение и понять, что плюсов намного больше. Точно не буду бросаться на первое попавшееся предложение. Если не будет вызова, то сделаю упор на медийную составляющую», — добавил он.

У Слуцкого нет долгосрочных планов, но какое-то время он намерен посвятить реализации своего медийного потенциала. Ранее специалист возглавлял медийную сборную России по футболу.

Напомним, что помимо ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий работал в «Москве», «Крыльях Советов», «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине».

#леонид слуцкий
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