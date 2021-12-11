Слуцкий: Мы давали слишком много пространства быстрым игрокам «Крыльев Советов»

В матче с «Крыльями Советов» у «Рубина» многое не получилось как в атаке, так и в обороне. В частности, защитники давали слишком много свободного пространства быстрым фланговым игрокам самарцев. Таким мнением по итогам встречи поделился главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий. Напомним, казанцы проиграли со счетом 2:0.

«У нас не очень получилась игра. Давали слишком много пространства игрокам „Крыльям Советов“, и наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы надеялись. Вынужден признать, что результат закономерен», — отметил Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что сегодня «Рубин» вышел на матч с большой группой атаки, однако ставка на атаку привела к проблемам в обороне. К тому же, очень не хватало Хван Им Бома, который отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек.