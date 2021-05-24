Слуцкий и Деспотович претендуют на звание лучших в РПЛ по итогам мая

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам мая. «Рубин» под руководством своего главного тренера набрал 7 очков в трех матчах в этом месяце.

В начале мая казанцы в меньшинстве обыграли дома московское «Динамо» (2:0), а в матче с «Арсеналом» в Туле «Рубин» уступал 0:2 к перерыву, но забил четыре мяча во втором тайме и победил со счетом 4:2. В заключительном туре подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с «Ротором» (1:1), причем отыгрались в компенсированное время и заняли 4-е место в РПЛ, впервые с 2015 года выйдя в еврокубки.

Еще одним претендентом на титул в мае стал нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, который поспорит за звание лучшего футболиста месяца. Сербский форвард – единственный в РПЛ, кто забивал в каждом из майских туров. Гол Деспотовича стал победным в игре с «Динамо» (2:0), с его пенальти «Рубин» начал камбэк в Туле , а в игре с «Ротором» нападающий сравнял счет в добавленное время (1:1).

Забив 14 голов Деспотович стал самым результативным игроком в команде и занял 4-е место в бомбардирской гонке РПЛ.

Проголосовать за лучшего тренера и лучшего игрока можно на официальной странице РПЛ в сети «ВКонтакте».



