Слуцкий: «Футбол - самый политизированный вид спорта»

Главный тренер китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает футбол наиболее зависящим от политических интриг видом спорта.

«Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем – и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре.

В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях или матчи проводятся в День города, например. Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий ТАСС.

Накануне стало известно, что Леонид Слуцкий станет ведущим документального сериала «Спорт — вне политики?»В России Леонид Слуцкий известен по работе главным тренером в клубах РПЛ – «Крыльях Советов» ЦСКА и «Рубине».

С 2024 года Слуцкий возглавляет китайскую команду Суперлиги «Шанхай Шэньхуа». Под его руководством команда Поднебесной дважды выиграла Суперкубок Китая и в первом же сезоне стала второй в чемпионате Суперлиги, на одно очко уступив лидеру «Шанхай Порт». В 2025 году Слуцкий впервые вывел шанхайскую команду в плей-офф Лиги чемпионов АФК.