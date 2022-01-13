Слуцкий: «Рубин» берет игроков из ФНЛ, из-за проблем с поиском качественных россиян

В футболе существует проблема поиска качественных игроков с российским паспортом, поэтому «Рубин» берет с собой на сборы игроков из ФНЛ на просмотр. Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Мы пытаемся находить молодых интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что проблема с поиском качественных россиян существует», - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он напомнил, что таким образов в команду попали Макаров, Самошников и Мусаев, а сейчас на просмотре находятся Тесленко из «КАМАЗа», Вахания из «Зенита-2» и Стрельников, выступавший за «Краснодар-2».

Отдельно он поделился мнением о новичках клуба. По поводу Александра Ломовицкого Слуцкий заявил, что это многопрофильный игрок, который может закрыть сразу несколько позиций, поэтому «Рубин» возлагает на него большие надежды.

«Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть Чемпионата Европы. Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа», - сказал главный тренер «Рубина».

Также он поделился мнением о Марате Апшацеве. По его словам, это молодой игрок, который хорошо проявил себя в ФНЛ и заслужил приглашение на просмотр в клуб Премьер-лиги.