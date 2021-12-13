Слуцкий: Если бы решил открыть футбольную школу в Казани, с меня бы сдували пылинки

Если бы Леонид Слуцкий решил открыть свою футбольную школу в Казани, то ему бы предоставили на выбор огромное количество полей и манежей, содействовали и присвоили бы ей его имя. Таким мнением в интервью с Ксенией Собчак поделился сам тренер «Рубина».

«Если бы я решил открыть школу в Казани, то мне дали бы на выбор 20 полей, 10 манежей. Если бы еще и методики дал, то пылинки бы сдували», — отметил он.

При этом главный тренер «Рубина» похвалил министра спорта РТ Владимира Леонова, подчеркнув, что он активный и современный руководитель.

При этом Слуцкий не хочет открывать свою школу в Казани и продолжает развивать футбол в его родном Волгограде, объясняя это тем, что хочет сделать что-то хорошее в своем родном регионе.