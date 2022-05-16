Слуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать билеты на игру с «Уфой»

По информации клубной пресс-службы казанского «Рубина», главный тренер команды Леонид Слуцкий будет раздавать бесплатные билеты на последний матч сезона с «Уфой».

Как сообщается, также билеты можно будет получить из рук вратаря команды Юрия Дюпина и защитника Монтассара Тальби.

Сама раздача билетов пройдет в среду, 18 мая, с 18:00 до 20:00 в фан-шопе «Рубина». Каждый пришедший сможет получить два билета, автограф и фото на память.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая в Казани, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Рубин» находится на грани вылета из РПЛ, занимая 14-е место с 29 очками. «Уфа» находится на 15-й позиции (27 очков). Проиравший в этой игре вылетит напрямую в ФНЛ.