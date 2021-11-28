Слуцкий: без Абильдгора не смогли справиться с «Динамо» на стандартах

Без дисквалифицированного Абильдгора «Рубину» не хватило высокорослых игроков для того, чтобы справиться с московским «Динамо» на стандартах. Такое мнение после поражения казанцев 2:3 выразил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Без Абильдгора у нас осталось только трое высокорослых игроков: Тальби, Уремович и Онугха. Но последний — атакующий игрок. Прежде всего, не справились со стандартами от "Динамо". Также огромную роль сыграли индивидуальные ошибки», — сказал Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что претензий по командному взаимодействию к игрокам, которые вышли на поле в стартовом составе, нет.