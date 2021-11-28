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Спорт
28 ноября 2021  19:11
Арсений Каримов

Слуцкий: без Абильдгора не смогли справиться с «Динамо» на стандартах

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Без дисквалифицированного Абильдгора «Рубину» не хватило высокорослых игроков для того, чтобы справиться с московским «Динамо» на стандартах. Такое мнение после поражения казанцев 2:3 выразил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Без Абильдгора у нас осталось только трое высокорослых игроков: Тальби, Уремович и Онугха. Но последний — атакующий игрок. Прежде всего, не справились со стандартами от "Динамо". Также огромную роль сыграли индивидуальные ошибки», — сказал Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что претензий по командному взаимодействию к игрокам, которые вышли на поле в стартовом составе, нет.

#фк Рубин #леонид слуцкий
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