«Случилось то, чего мы опасались»: Гладков о смерти мужчины из-за атаки БПЛА

Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки БПЛА на село Бессоновка в Белгородской области, скончался в областной клинической больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Случилось то, чего мы опасались...<...> Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — ранения оказались несовместимы с жизнью. От всего сердца выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего»,— написал Гладков в «Макс».

Ранее губернатор сообщил об ударе дронов в селе Бессоновка. Один удар пришелся по легковушке, в результате чего тяжело ранены были двое сотрудников сельхозпредприятия. Машина уничтожена огнем. От удара второго БПЛА в том же месте множественные осколочные ранения головы и спины получил другой сотрудник предприятия. Его доставили в областную больницу.