«Случаев полной гибели нет»: в Татарстане мор пчел зафиксировали в семи районах

В Татарстане в этом году гибель пчел зафиксирована в Альметьевском, Лениногорском, Аксубаевском, Пестречинском, Мензелинском, Тукаевском и Высокогорском районах. Минсельхозпрод получил 59 обращений от пчеловодов по факту мора насекомых. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: из архива Ляли Шакировой

«Во всех случаях потери летной пчелы, случаев полной гибели пчел нет. На сегодня точных цифр о гибели пчел по республике не установлено. Затрудняет процесс установления точных данных тот факт, что в конце сезона, в июле – августе, сами пчеловоды начали замалчивать о проблеме, а также низкий уровень паспортизации ульев», – рассказали в министерстве.

Массовая гибель пчел произошла в Татарстане в 2019 году из-за обработки полей пестицидами. После этого в районах республики запустили специальные группы в мессенджере по взаимодействию фермеров и пчеловодов. В группах фермеры должны заранее оповещать пчеловодов о планируемой обработке полей.

Кроме того, в каждом районе созданы рабочие группы, в которые входят специалисты сельхозуправлений, агрономы, представители служб Россельхознадзора, Россельхозцентра, Государственной ветеринарной инспекции, сельского поселения и пчеловоды.

В Минсельхозпроде заверили, что все договоренности выполняются, оповещение происходит вовремя. При этом в ведомстве отметили единичные случаи нарушений правил оповещения, но они были индивидуально отработаны. «В начале сезона были определенные вопросы к работе комиссий, сейчас активно работаем над повышением их квалификации, чтобы они оперативно реагировали на все случаи», – подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также выяснили, что принятые меры недостаточно эффективны для предотвращения потрав пчел. Поэтому аграриям рекомендовали применять препараты 3-4 класса опасности и биопрепараты.

«Рекомендации были направлены в июле, осенью проведем обучение по биопрепаратам для агрономов и пчеловодов. Формат обучения пока обсуждается, но это сделать необходимо, чтобы инцидентов с гибелью пчел не происходило. В Татарстане много примеров использования данных препаратов, они эффективны. Просто не все знают об их существовании. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу», – резюмировали в Минсельхозпроде.