«Сложный пазл сойдется у нас на глазах»: спасать дом Михляева–Дряблова продолжат в марте

Дом Михляева – Дряблова — памятник архитектуры и истории конца XVII века республиканского значения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас очень плачевное состояние этого здания, нужно делать много усилений конструкции»

Новым подрядчиком для продолжения работ по реставрации и реконструкции объекта культурного наследия – Дома Михляева – Дряблова в центре Казани стала строительная компания «Алтын Групп». Результаты тендера были объявлены 20 февраля. Согласно заданию, Главное инвестиционно-строительное управление РТ (ГИСУ РТ) как заказчик работ ожидает, что до 1 декабря нынешнего года исполнитель отремонтирует 4356 м2 помещений, а также приобретет оборудование, мебель, инвентарь и благоустроит территорию.

«Определенные сложности с объектами культурного наследия, конечно, есть. Нужен индивидуальный подход ко всему. Сейчас очень плачевное состояние этого здания, нужно делать много усилений конструкции. Межэтажные перекрытия, чердачные, коммуникации, наружные сети… Думаю, непосредственные работы на объекте начнем уже через пару недель – в марте», – сказал «Татар-информу» представитель подрядчика, сопровождая журналистов агентства к исторической постройке с заколоченными окнами и дверьми.

Одно из старейших зданий Казани находится в центре города в квартале Петропавловского собора и в ретроспективе тесно связано с ним Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дом Михляева – Дряблова — памятник архитектуры и истории конца XVII века республиканского значения. Он находится в центре Казани в квартале Петропавловского собора и в ретроспективе тесно связан с ним.

С 1774 по 1816 год здание принадлежало городской управе, которая сдавала его внаем. С 1819 года им владело Казанское городское общество — здесь были организованы харчевни. Затем дом поочередно превращался в гостиницу, трактир Курицына, чайную, свечное восковое производство. Последними, уже в советское время, несколько десятилетий здание занимали столярный цех, подсобные помещения и мастерские училища при швейной фабрике «Адонис». Около 20 лет здание пустовало, ускоренно разрушаясь без хозяина.

Проект реставрации дома купца Ивана Михляева был одобрен экспертами еще в декабре 2018 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Привести здание в порядок, его укрепить – 81 млн на все это, конечно, мало»

Проект реставрации дома купца Ивана Михляева был одобрен экспертами еще в декабре 2018 года. Тогда предполагалось, что с сохранением множества позднейших надстроек памятник архитектуры восстановят ориентировочно к 2021 году. За работу взялось ООО «Реставратор», которое укрепило фундаменты здания и особо аварийную стену, однако оставило в зиму объект культурного наследия с открытой кровлей и отсутствующими окнами.

В марте 2021 года стало известно, что ГИСУ вынуждено сменить подрядчика, как следствие – срок сдачи объекта пришлось сдвинуть вопреки первоначальным планам. В 2022 году памятник архитектуры, переданный Музею ИЗО РТ, должен был стать площадкой для празднования мероприятий по поводу 350-летия со дня рождения Петра I.

Учитывая недавний опыт, к выбору нового подрядчика подходили особенно аккуратно. По словам помощника Раиса Татарстана Олеси Балтусовой, компании «Алтын Групп» предстоит сложная работа под самым внимательным надзором.

Олеся Балтусова: «Надеюсь, слаженная команда авторов проекта реставрации проектного центра “Град” и подрядчика “Алтын Групп” осилит этот сложнейший памятник» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы знаем, что эти подрядчики работают на объектах в Татарстане и имели дело с объектами культурного наследия – например, ремонтировали ДК им. Саид-Галиева и дом Тупицина. Имеют в штате конструкторов с опытом работы на сложных объектах. Надеюсь, слаженная команда авторов проекта реставрации проектного центра “Град” и подрядчика “Алтын Групп” осилит этот сложнейший памятник. К нему потребуется особое внимание. Памятник пережил страшное время заброшенности, долго стоял в диагональных и постоянно расширяющихся трещинах. После наших активных противоаварийных работ время тоже уже прошло, три года без всякого внимания могли стоить дому утрат. Но в ГИСУ РТ вовремя тогда среагировали на мои просьбы, своими силами закрыли крышу и окна», – прокомментировала Балтусова.

Выигранный компанией тендер на ремонтно-реставрационные работы дома Михляева – Дряблова составляет в денежном выражении 80 млн 942 тыс. рублей. По мнению директора Музея ИЗО РТ Розалии Нургалеевой, сумма крайне скромная. Вероятно, на будущий год потребуется как продолжение работ, так и финансирование.

«Я думаю, что эта сумма будет недостаточной, чтобы поднять это здание. Не говоря о том, что сюда нужно будет привезти специальное оборудование, чтобы сделать там историко-образовательный центр. Просто привести здание в порядок, его укрепить, чтобы оно уже не ползло и не падало, и интерьер был именно купеческого времени: 81 млн на все – это, конечно, мало. Так что я думаю, что третий этап работ тоже нужен будет. И тогда, может быть, в конце 2024 года мы что-то получим», – сказала Нургалеева.

Сам дом Михляева – Дряблова преподнес немало сюрпризов за время первоочередных работ прошлых лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы создали концепцию выставочного зала для детей, туристов, посетителей комплекса Петропавловского собора»

У музея очень интересный план, как реанимировать здание и чем его насытить, отметила собеседница. А сам дом Михляева – Дряблова преподнес немало сюрпризов за время первоочередных работ прошлых лет. Например, внезапно обрушился пол первого этажа и открылся сводчатый подвал, которого в проекте, на чертежах не было. А вскрыв полы в другом помещении, обнаружили огромное количество осколков изразцов. Нет в проекте реставрации, который разработал еще в 2018 году ПЦ «Град», и изразцовых печей. По следам конструкций выяснили, где они размещались, и при реставрации намерены сымитировать печи хотя бы фальшстеной с мозаикой. При этом интерьер осознанно не будут делать вычурным – в основном просто побелка и кое-где намеренно не заштукатуренный предмет охраны – историческая кирпичная кладка.

«Здание постоянно наращивалось, торцы предыдущего объема здания остались внутри как ниши. Мы не будем их зашивать. Очень хочется дать посетителям возможность подняться наверх, на крышу. Там есть лестница, по которой можно подняться на чердак и увидеть своды сверху, – все-таки этот объект будет существовать как музей, как объект культуры XVIII века. Ведь у нас единственный объект этого времени остался в Казани. Родные стропила тоже останутся. Двери мы тоже будем делать начала XVIII века, но еще пока не знаем, какие. Но аналоги есть. Окна есть, какое было стекло. Этот дом как историко-культурный объект по максимуму нужно сохранить, особенно не внедряясь с дизайнерскими новаторствами», – подчеркнула директор Музея ИЗО РТ.

Розалия Нургалеева: «Очень хочется дать посетителям возможность подняться наверх, на крышу. Там есть лестница, по которой можно подняться на чердак и увидеть своды сверху» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В здании предполагается разместить музейную экспозицию, связанную с историей Петра Великого, и 7-8 мастерских, связанных с культурой России, которая была привнесена первым российским императором. Это мастерские по созданию витражей, ткачеству, книгопечатанию.

Вход в отреставрированный дом Михляева – Дряблова предполагается организовать с улицы Чернышевского.

«Мы создали концепцию выставочного зала для детей, туристов, посетителей комплекса Петропавловского собора. И мы должны выдержать требования и к благоустройству территории, и к пешеходной доступности. Проект благоустройства там сделан, и работы будут идти тоже в том году», – поделилась Нургалеева.

Вход в отреставрированный дом Михляева – Дряблова предполагается организовать с улицы Чернышевского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Балтусова также отметила, что поддержку Раиса Татарстана получили обращения по проектированию и реставрации здания бывшей церкви Космы и Дамиана – придомового храма, примыкающего к дому Михляева – Дряблова.

«За нее возьмутся в ближайший год после обследования. Этот сложный пазл квартала построек XVIII века должен сойтись у нас на глазах, в обозримые годы. Пока неизвестное слагаемое у него – это здание фабрики “Адонис”. Скорее бы кризис-менеджеры продали его в надежные руки. Ведь у них общий двор и общие сети», – обратила внимание помощник Раиса Татарстана.