Сложности коммуникации в НХЛ и соблазны Калифорнии. Есть ли риски для Галимова за океаном

Форвард казанцев впервые достиг отметки в 50 очков за сезон в карьере. Лучший сезон Артема Галимова в КХЛ подтолкнул «Анахайм» вспомнить о своем выборе на драфте 2020 года. Однако, учитывая некоторые особенности характера форварда, отъезд в НХЛ может быть ему противопоказан. «ТИ-Спорт» разбирается в вопросе.





Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» готовы на многие, чтобы удержать Галимова

На сегодняшний момент Артем Галимов – лидер по всем статистическим показателям в «Ак Барсе». У него 50 очков в 52 матчах сезона – почти по очку за матч. Это самый яркий сезон в карьере 25-летнего форварда. Он забросил 28 шайб, что является лучшим показателем в казанской команда. У Дмитрия Яшкина на одну шайбу меньше.

А также у Артема 22 передачи, что в принципе нонсенс – прежний Артем Галимов, которого мы знали в основном любил поиграть на самого себя, создать себе момент с помощью классного дриблинга или же воспользоваться передачами партнеров. В этом же сезоне крайний форвард успевает и забросить, и партнерам «раздать».

Интерес со стороны «Анахайма Дакс» при всех этих вводных вполне логичен и ожидаем. Но при этом в «Ак Барсе» готовы бороться за своего лидера.

В эфире выпуска передачи «На связи» в VK генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прямо заявил, что готов оставить хоккеиста в «Ак Барсе» любой ценой.

«Если Галимов в марте подойдет и скажет, что хочет остаться, мы сразу подпишем контракт», - сказал Валиуллин.

Опустим момент, что такие высказывания могут негативно сказаться на и так не самом просто характере Артема. «Словить звезду» и потерять оставшиеся авторитеты в клубе 25-летнему форварду будет проще простого. Другой вопрос, насколько вообще целесообразно для самого хоккеиста ехать за океан на данном этапе?

Фото: ak-bars.ru

У Галимова проблемы с коммуникацией и развлечениями

Оговоримся сразу, мнения по этому вопросу в нашей редакции разнятся. Одни полагают, что попробовать обязательно нужно. Ваш же автор считает, что отъезд 25-летнего нападающего несет в себе большие риски.

Сейчас все чаще принято сравнивать ситуацию Артема Галимова с кейсом его бывшего партнера по звену, Дмитрия Воронкова. Тот тоже уезжал в «Коламбус» на пике своей карьеры в КХЛ. Классная форма, отличное выступление в плей-офф, шайба в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. При этом, вопросы по его отъезду оставались. И не только у «Ак Барса», готового предложить лучшие условия молодому лидеру только бы тот остался. Но и со стороны самого хоккеиста.

Все прекрасно помнят ту эпопею, которая развернулась уже после отъезда Дмитрия за океан. Уже осенью появилась информация, что сам нападающий затосковал по дому и хочет вернуться в «Ак Барс» и даже якобы связывался с руководством казанского клуба.

Ситуация была вполне предсказуема. Помимо того, что Дмитрий не владел английским языком, его в принципе сложно назвать коммуникабельным и открытым хоккеистом. На вопросы журналистов он всегда отвечал односложно, без выдумки. О попытках раскрыть свою мысль или сострить на шутливый вопрос даже речи не шло. Это очень тяжелый собеседник.

Фото: ak-bars.ru

За океаном же у хоккеистов всегда ценилось умение найти общий язык, быть открытым с улыбчивыми и общительными североамериканцами. Так что поначалу эта коса нашла на камень и возникли проблемы, которые едва не привели к возвращению в КХЛ. К счастью, рядом с Дмитрием оказались другие русские ребята Кирилл Марченко и Егор Чинахов, которые помогли немногословному угрюмому россиянину влиться в коллектив.

Уже позже Дмитрий завоевал уважение своей способностью и желанием защищать партнеров на льду, умением подраться или выдавить соперника с пятака. В итоге все звезды сошлись.

У Артема Галимова подобной благоприятной почвы в «Анахайме» не будет. 25-летнего форварда тоже сложно назвать «рубахой-парнем», способным найти общий язык с кем угодно. Это далеко не Кирилл Капризов, который только своей краснощекой добродушной улыбкой сражает в Миннесоте наповал.

Есть множество историй от разных людей, как Галимов вел себя с людьми и старшего поколения, просто отбрасывая правила этикета. В раздевалке общается с узким кругом соседей, это далеко не душа компании. Отсюда возникают ровно те же опасения – вряд ли в «Дакс» найдутся те, кто поможет не менее угрюмому и косноязычному Артему вжиться в коллектив. Из русскоязычных там только молодой вратарь Владислав Бутеец, которому и самому в состав еще пробиваться. А также Павел Минтюков и белорус Егор Сидоров. Все эти фигуры не имеют нужного веса в команде, чтобы «замолвить словечко» в коллективе.

Вторым «стоп-фактором» нам видится вне хоккейная жизнь Артема. Склонность к развлечениям нападающего известна многим даже с учетом проживания в Казани. Город Анахайм же находится всего в 45 километрах от города грез – Лос-Анджелеса, а там различных соблазнов значительно больше, чем в столице Татарстана.

Готов ли Артем устоять перед ними в условиях калифорнийской жизни – еще один вопрос, который должен тревожить не меньше, чем коммуникативные скиллы хоккеиста. Вместе же они составляют ядерную смесь, которая может помешать хоккеисту прижиться в НХЛ, даже с учетом того уровня хоккея, который он показывает в нынешнем сезоне.

Но за океаном он может продолжить расти – как на льду, так и в финансах

Теперь к аргументам «за» вояж в НХЛ.

Очевидно, что Артем Галимов достиг определенного уровня, который позволяет ему выглядеть околозвездным хоккеистом. О том, что у форварда серьезный потенциал и талант было понятно и при Дмитрии Квартальнове, когда форвард в одиночку мог объехать половину команды соперника. Дальше в Казани для Галимова лишь одна цель – только Кубок Гагарина. После чего он упрется в потолок.

Также есть довольно дискуссионный финансовый вопрос. По нынешнему контракту Галимов получает около 25 миллионов рублей за сезон. Очевидно, что на будущий сезон сторона хоккеиста будет настаивать на кратном повышении. То есть, не меньше 60-65 миллионов рублей за сезон. И сейчас уже понятно, что в «Ак Барсе» готовы пойти на многие условия хоккеиста.

Фото: ak-bars.ru

Эти суммы сопоставимы с теми, что получают хоккеисты по контракту новичка в НХЛ – 800 тысяч долларов и налоговые вычету. Однако, в случае удачного выступления, дальше нападающий сможет рассчитывать на совсем другие суммы.

В случае же неудачи, Галимов всегда может вернуться в КХЛ с повысившимся ценником как это обычно бывает с возвращающимися из-за океана. Свое место в «Ак Барсе» (или другом топ-клубе КХЛ) он себе выбить сможет, даже с учетом гипотетического провала в НХЛ. То есть, Галимов ничего не потеряет от попытки заиграть за океаном, а вот приобрести может очень многое.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru