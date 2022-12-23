Эксперт: Слово «раис» имеет более глубокую историю, чем европейское слово «президент»

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов прокомментировал «Татар-информу» изменение наименования должности президента Республики Татарстан на «раис Республики Татарстана».

«В арабском мире слово “раис” является синонимом президента. Это, собственно, и есть перевод слова "президент" на русский язык. Фактически это однозначные слова, и между ними нет никакой разницы. Слово исторически имеет арабское происхождение. Это слово не нововведение, и оно не появилось одновременно с введением института президентства в арабском мире. Раис – это определённое должностное лицо. Это слово имеет более глубокую историю, чем европейское слово президент. Слово "президент" используют не только для наименования главы государства, но и главы компании. Термин “раис” аналогичен термину "президент", потому что подразумевает под собой также наименование высшего должностного лица в государстве или главу предприятия», – рассказал «Татар-информу» эксперт.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан». Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают сегодня на 39-м заседании парламента республики.