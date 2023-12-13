Слово балабола и платок Байдена: чем завершилась последняя гастроль Зеленского в США

Джо Байден надеялся, что украинскому президенту удастся склонить хотя бы некую часть республиканцев к выделению новых финансовых траншей в пользу Киева

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Ложь Зеленского на весь мир

«Россия в течение года не заняла ни одного даже поселка украинского», – вдохновенно вещал президент Украины Владимир Зеленский на американском телевидении уже после своих «закрытых» переговоров с американскими сенаторами.

Вероятно, лидер киевского режима попросту забыл слово «Бахмут». И немудрено, ведь после освобождения городу вернули наименование Артемовск. Напомним, в конце мая 2023 года ВСУ потерпели крупное поражение и потеряли ключевой в военном плане город.

Непонятно, на что рассчитывал Зеленский, распространяя откровенную ложь на всю Америку. Но даже журналисты в США мгновенно уличили бывшего артиста во лжи.

Это первый эпизод, который ярко демонстрирует итоги и характер официального визита Зеленского в Белый дом. Джо Байден надеялся, что украинскому президенту удастся склонить хотя бы некую часть республиканцев к выделению новых финансовых траншей в пользу Киева.

В конце мая 2023 года ВСУ потерпели крупное поражение и потеряли ключевой в военном плане Бахмут Фото: © Dpsu.gov.ua, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Неразрешимые вопросы к Зеленскому и Украине в Сенате и Конгрессе США

Однако предварительная информация в местных СМИ, независимых инсайдеров и блогеров говорит, что Зеленскому не поверили.

Более того, лидер республиканцев Митч Макконелл публично заявил позицию, что не готов обсуждать новые транши для Киева без решения вопроса безопасности южных границ США от мигрантов.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон продолжает требовать полного аудита от Киева на потраченные 200 млрд долларов. А также подробную дорожную карту дальнейших военных планов ВСУ.

А какие там могут быть планы, если в украинские войска теперь набирают инвалидов, стариков и женщин? Вопрос риторический, не правда ли?

Также Джонсон требует от Белого дома четкой стратегии, чего именно хотят США добиться на Украине. И это весьма актуальный вопрос на фоне полного провала разрекламированного ранее «контрнаступа». Вряд ли на вопрос спикера Палаты представителей в США кто-то знает точный ответ, включая Байдена и «губернатора нового штата» на Украине.

«Опять тот же старый хлам, ничего нового», в свою очередь охарактеризовал выступление Зеленского республиканец Эрик Шмитт, представляющий штат Миссури.

Смена риторики Байдена и калейдоскоп эмоций от Зеленского

Так что на выходе получил Байден от демонстрации Зеленского американскому истеблишменту? Ничего, помимо ряда очень символичных эпизодов.

Прежде всего, президент США саркастично рассмеялся на вопрос американского журналиста, хочет ли он победы Украины.

Дальше – больше. Байден старательно демонстрировал полное внимание к выступлению Зеленского, но конфуза избежать не удалось. Когда украинский президент перешел к величию лидерства США в вопросе «содержания» Киева, его американский коллега достал платок и высморкался.

А закончился этот театр абсурда публичной сменой риторики президента США. Ранее Байден последовательно говорил, что Киев будут финансово поддерживать «столько, сколько потребуется».

Мнение Байдена приказало долго жить. Сейчас он сказал о поддержке «пока это возможно». Что это означает? Согласованный бюджет на военную помощь Украине в США полностью иссякает к концу 2023 года. Об этом официально говорили как представители Пентагона, так и Белого дома. Комментарии, как говорится, излишни.

Камеры американских СМИ безжалостно подсветили реакцию Зеленского на слова Байдена. По лицу бывшего артиста словно в калейдоскопе пробежала целая гамма эмоций: возмущение, гнев, растерянность и принятие.

Кто захочет в США «договариваться» с командой Байдена?

Байден, конечно, сообщил, что его команда находится в поиске «договорняка» с республиканцами, но каких-либо внятных обещаний не последовало.

А будет ли время у Байдена договариваться с кем-либо? Выяснилось, что не факт. Дело в том, что поездка Зеленского в Вашингтон чудесным образом совпала со стартом процесса импичмента Байдена.

Американского президента подозревают в участии в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру.

Конгресс США во время пребывания украинских гостей в Вашингтоне успел отчитаться о получении еще 1,8 тыс. писем, которые Байден якобы отправлял друзьям своего сына на Украине и в ряд других стран.

Будут ли в таких условиях республиканцы договариваться с командой пока еще действующего президента? Вопрос спорный, тем более новые соцопросы фиксируют практически неизбежное поражение Байдена на выборах Президента США.

Этот визит Зеленского в Белый дом имеет все шансы стать последней гастролью в США пока ещё действующего главы украинского режима Фото: стоп-кадр видео

Последняя гастроль Зеленского?

Из других публичных кандидатов в президенты США никто в вечной дружбе Украине не клялся. Более того, как минимум Кеннеди-младший и Дональд Трамп прямым текстом обещают завершить конфликт на «любых условиях». Расшифровываем – на российских.

Таким образом, этот визит Зеленского в Белый дом имеет все шансы стать последней гастролью в США пока ещё действующего главы украинского режима.