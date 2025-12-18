«Словно два разных вида спорта». Кубок Мира показал стагнацию российских лыж?

Российские лыжники может быть и не показали выдающихся результатов на третьем этапе Кубка мира в Давосе, зато получили квоту для участия в ОИ-2026. Насколько сильно отставание россиян от зарубежных коллег и в чем основные причины такого отрыва за четыре года в условиях отстранения от международных стартов, - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Федерация лыжных гонок РТ

«В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира»

Не оценили уровень выступлений российских лыжников на Кубке Мира в Давосе разве что ленивые. После лыжных соревнований в Швейцарии в общем зачете Савелий Коростелев занимает 98-ю строчку, Дарья Непряева - 69-ю. В финальные забеги спортсмены не вышли, зато достигли главной цели - они будут представлять Россию на зимней Олимпиаде-2026, пусть и в нейтральном статусе. И это спустя четыре года в условиях отстранения от международных стартов.

Любопытно, что никто от наших лыжников большего и не ожидал. Старший тренер сборной России Егор Сорин так и заявил «Матч ТВ»: «Я от этих гонок вообще ничего не ожидал. Никакого результата. Даже если бы они сегодня заняли 55‑е и 45‑е места, то у меня была бы такая же реакция. Цели другие решались, они решились».

Позже и Непряева, и Коростелев не в оправдание себе, а действительно осознав свои истинные возможности перед шведами и норвежцами, оценят свои выступления посредственно. Дарья, к примеру, прямо заявила, что лыжи в России и на мировых первенствах – это будто абсолютно разные виды спорта. Савелий отметил, что так, как в Давосе у него ноги никогда не горели.

«Да, я представлял, что они здесь такие быстрые. Помню свои ощущения с юниорского чемпионата мира — 2022 – это было что-то очень тяжёлое. Потом за три года я ни разу не испытывал этого ощущения горения в ногах. Что-то более или менее похожее разве что в Сыктывкаре – там, по-моему, дистанция бывает по 2:35-2:40, но все равно не то», — приводит слова Коростелева Sports.

«Я догадывалась об этом, потому что Наташа Терентьева рассказывала о своём опыте участия в Кубке мира. В России спринт – это действительно большая проблема, об этом говорят многие. Далеко не везде есть сложные и короткие круги, которые максимально приближены к международному уровню. Спринт на Кубке России и на Кубке мира – словно два разных вида спорта», — добавила Непряева.

Результат Савелия в спринте оценили на норвежском телевидении. Так, эксперт Петтер Скинстад отметил, что по-настоящему оценить уровень российских лыжников получится после «Тур де Ски».

«В этом нет ничего удивительного. В России сейчас недостаточно высокий уровень соревнований, чтобы показывать результаты высокого класса на Кубке мира.

Пожалуй, все профессиональное лыжное сообщество вполне нормально отнеслось к нынешним результатам российских спортсменов и на то есть объективные причины. Насколько уместно и стоит ли оценивать выступления соотечественников однозначно со знаком «минус»?

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Наши лыжники оказались не готовы к этапу Кубка мира в Давосе

В отличие от западных коллег наши соотечественники к квалификационному старту на ОИ-26 не были готовы ни морально, ни физически, ни технически. Но не зря девиз всех успешных людей гласит: «Проблемы надо решать по мере их поступления».

Как бы банально это сейчас ни звучало для оправдания - нашим спортсменам не хватило времени на адаптацию и подготовку к этим соревнованиям. Нашим лыжникам пришлось стартовать на высоте порядка полуторатысяч метров. Это разительно отличает трассы Швейцарии от России. Плюс ко всему быстрый снег, как следствие, - потеря тонуса и нескольких десятков секунд на финише.

А еще и сверхсовременное оснащение. Речь идет о новых материалах и технологиях для смазки лыж, на которые полностью перешли в Европе после запрета на использование фторосодержащих мазей. От последних в России еще не отказались. Процесс перехода на бесфторовое скольжение довольно длительный и также влияет на скоростные показатели.

Также стоит отметить и саму специфику спринта на Кубке мира. В России спринтерские гонки проходят более трех минут, на Кубке мира квалификация короче и длится около двух с половиной минут. То есть скорости значительно выше, к которым тоже нужно привыкать.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Сорин о Непряевой и Коростелеве: «Они останутся в Европе»

Известно, что в Россию Непряева и Коростелев возвращаться не будут и пропустят все последующие этапы Кубка России. Накануне эту информацию подтвердил Егор Сорин. Он считает, что его подопечным вполне будет достаточно этапов Кубка мира для подготовки к предстоящей зимней Олимпиаде. Оказывается, перед предстоящей Олимпиадой в тренерском штабе сборной России по лыжным гонкам неоднократно на протяжении последних лет обсуждалась тема вопроса сборов за рубежом, но так и не была решена. Видимо в России до последнего момента не верили, что существует возможность участия на ОИ-26 в Италии.

«В Россию они точно возвращаться не будут. Они останутся в Европе и будут готовиться на этому снегу. Об этом мы говорили последние два сезона, смогли провести несколько сборов на итальянском снегу. Теперь эта подготовка продолжится. В России у нас совсем другой снег, совсем другие трассы. Нужно максимально за оставшиеся два месяца адаптироваться к этому снегу и этим трассам, набраться опыта в гонках Кубка мира. Ни в каких гонках более низкого уровня Савелий и Дарья участвовать не будут. Если бы не было Кубка мира, можно было рассмотреть такие варианты, но сейчас достаточно тех этапов, которые будут до Олимпиады. Да и смысла бегать соревнования каждую неделю не вижу. Нужно делать определённую тренировочную работу», – приводит слова Сорина «Чемпионат».

Буквально минувшей осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) упиралась в снятии запрета с российских спортсменов, а в начале декабря ей пришлось принять решения Спортивного арбитражного суда (CAS) – о допуске россиян в нейтральном статусе. Так что Непряева и Коростелев должны были готовиться к следующему этапу Кубка России, а в итоге вылетели в Давос без полной уверенности стартовать на Кубке мира.

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Россиян ждет четыре этапа Кубка мира перед ОИ-26

Все вышеперечисленные критерии говорят лишь о том, что отставание российского лыжного спорта за прошедшие четыре года существенно. И не только в соревновательном плане в виду отстранения от международных стартов, а также в техническом оснащении и тренировочных условиях. В последнем кстати, а именно в организации учебно-тренировочных сборов российских спортсменов заграницей, Федерация лыжных гонок России могла бы посодействовать, но по каким-то причинам не стала этого делать.

Будем надеяться, что за тот период, который наши спортсмены проведут заграницей, они лучше адаптируются к местным условиям и подтянут необходимые физические кондиции перед ОИ-26. Один из старших тренеров сборной России Юрий Бородавко не сомневается в том, что его подопечные смогут подойти к основному старту в улучшенной форме чем сейчас. Также он выразил надежду, что к предстоящим этапам Кубка мира Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрит допуск еще нескольким лыжникам из России.

В рамках Кубка мира наших лыжников ждет Тур де Ски, который пройдет с 28 декабря по 4 января в Италии. Далее стартует 6 этап в Оберхофе в Германии с 17 по 18 января. И заключительный 7 этап состоится в Гомсе (Швейцария) с 23 по 25 января. Олимпийские игры-2026 по лыжным гонкам пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.