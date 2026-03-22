Экономика 22 марта 2026 21:33

Словения ограничила продажу топлива до 50 литров на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Власти Словении установили временные ограничения на суточную продажу топлива: для физических лиц – до 50 литров, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 200 литров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Ограничения введены на фоне конфликта на Ближнем Востоке и проходящих в стране парламентских выборов. Голосование в Государственное собрание состоялось 22 марта, правом голоса обладают около 1,7 млн граждан.

Как отмечается в материале, лимиты будут действовать до особого распоряжения. Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что дефицита топлива в стране нет, однако возникли проблемы с его доставкой на заправочные станции. Для решения этого вопроса к работе привлекут военных.

В последние дни крупнейшая нефтекомпания страны столкнулась с нехваткой топлива и очередями. Многие автозаправки в воскресенье были закрыты.

#Словения #топливо #цены
