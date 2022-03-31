Словарь татарских имен поможет ЗАГСам других регионов записывать их без ошибок

В Татарстане составили словарь самых популярных татарских имен и фамилий. Начальник республиканского Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина надеется распространить этот ресурс по всей стране, чтобы ЗАГСы других регионов записывали имена без ошибок.

«Чтобы была возможность у родителей, выбирающих имена для своих детей, и у широкого круга исследователей посмотреть, как пишется то или иное имя для использования в своей деятельности», — заявила она на заседании совета по реализации законодательства о языках при Правительстве РТ.

В электронном словаре перечислено более 3 тысяч мужских имен, почти 2 тысячи женских имен и около 3 тысяч фамилий. В этом списке татарские имена и фамилии, популярные в различные исторические периоды.

Этот ресурс планируется разместить в интернете, чтобы доступ к словарю был у максимально широкого круга пользователей.

Работали над составлением словаря не только специалисты Управления ЗАГС РТ, но также ученые Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова Академии наук Татарстана.