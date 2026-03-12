news_header_top
12 марта 2026 17:43

Словакию и Венгрию планируют пригласить на Кубок Первого канала по хоккею

Словакию и Венгрию планируют пригласить на Кубок Первого канала по хоккею
Фото: fhr.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг анонсировал возможное расширение географии участников традиционного турнира. По его словам, в планах организаторов — приглашение национальных сборных Словакии и Венгрии.

«Сейчас будем обсуждать вопрос участия сборных Словакии и Венгрии в Кубке Первого канала. Сами видите, Словакия и Венгрия поддерживают Россию во всех важных вопросах. Мы абсолютно позитивно настроены, есть положительная динамика», — цитирует Ротенберга Sport24.

В прошлом розыгрыше Кубка Первого канала участниками турнира стали сборная «Россия 25», а также национальные команды Казахстана и Белоруссии. Приглашение словацкой и венгерской сборных может стать важным этапом в возвращении международных матчей с участием европейских хоккейных держав.

