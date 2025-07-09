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Экономика 9 июля 2025 19:57

Словакия вновь блокирует санкции ЕС против России из-за опасений за энергобезопасность

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Словакия в очередной раз заблокировала на уровне послов стран Европейского союза принятие 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство TASR.

Компромисс по обсуждаемому пакету ограничительных мер может быть достигнут в течение ближайших дней. Ранее агентство уже информировало, что 4 июля Словакия заблокировала рассмотрение новых санкций против РФ в Брюсселе, действуя через своих представителей на уровне послов ЕС.

Правительство Словакии намерено продолжать накладывать вето на дальнейшие антироссийские ограничения Евросоюза до тех пор, пока не будет решен вопрос компенсаций для Словакии. В частности, речь идет о смягчении возможных негативных последствий, связанных с предложенным Еврокомиссией запретом на импорт российского газа, который может вступить в силу с 1 января 2028 года.

Словацкая сторона продолжает консультации с Европейской комиссией по вопросу обеспечения энергетическими ресурсами в случае отказа от поставок из России. При этом местные СМИ подчеркивают, что текущие переговоры не развеяли опасения Братиславы по поводу собственной энергетической безопасности.

#санкции ес против россии #словакия
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