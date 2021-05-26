Словакия одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

С июня в Словакии начнется вакцинация российским препаратом от Covid-19 «Спутник V». Вакцина была одобрена к применению сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Teraz.

«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины „Спутник V“. Правительство республики дало данное поручение в среду главе Минздрава Владимиру Ленгварскому», — отмечается в сообщении.

По данным гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, Словакия стала второй страной Евросоюза, одобрившей вакцину центра имени Н. Ф. Гамалеи.

«Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало ее применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены, и „Спутник V“ может приступить к спасению жизней в стране», — отметил он.

Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года. Как заявил ранее Президент России Владимир Путин, все российские вакцины, в том числе «Спутник V», эффективны против новых штаммов коронавируса.