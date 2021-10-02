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Ру Тат
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2 октября 2021  21:01
Cергей Гаврилов

Словацкий форвард «Нефтехимика» будет играть за «Ижсталь»

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В рамках договора о сотрудничестве из нижнекамского «Нефтехимика» в ижевскую «Ижсталь» прибыл нападающий Либор Гудачек, информирует пресс-служба ижевского клуба.

Словацкий форвард в текущем сезоне сыграл за нижнекамский клуб 7 матчей, отличился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-4».

Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев не скрывал своего недовольства игрой Гудачека, поэтому он потерял место в составе и был отправлен в «Ижсталь».

В прошлом сезоне Гудачек стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика», заработав в 50 матчах 38 (17+21) очков. Он является серебряным призер чемпионата мира в составе сборной команды Словакии (2012 г.).

#нефтехимик #ижсталь
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