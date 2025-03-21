«Сломать шею»: политолог поделился своим видением геополитических целей Трампа

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: пресс-служба Белого дома

Действующий Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет «сломать шею» глобалистским элитам, которые последние двадцать лет доминируют в странах Запада, но непонятно, несколько ему это удастся. Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел РФ Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1».

«Это сверхзадача, и он выступает как концептуальный противник глобализации. Насколько это ему удастся – большой вопрос, потому что он встречает лютое сопротивление и внутри своей страны, и за рубежом. На него оказывают давление внутренние силы, Верховный суд, демократы, союзники по НАТО», – заметил политолог.

Вместе с тем Подберезкин обратил внимание на то, что Трамп действует, как бизнес-переговорщик: просит максимум, а затем идет на какие-то уступки. При этом переговоры по урегулированию конфликта на Украине ведутся потому, что американский лидер считает их необходимыми, и никто не хочет ему напрямую возражать.

«Не надо ожидать чего-то от прихода Трампа и от возможных переговоров, потому что они определяются другими условиями: не поведением Трампа, а всей политикой Соединенных Штатов, которая была в последние десятилетия, начиная даже с [Барака] Обамы», – убежден эксперт.

«Я не думаю, что Трамп большой стратег, он любит говорить, легко пересматривает свои положения, разворачивается на 180 градусов», – добавил он.

Относительно украинского лидера Владимира Зеленского Подберезкин сказал, что тот вынужден прислушиваться к мнению Трампа, так как ВСУ на 40−50% по некоторым видам вооружений зависит от поставок из США.