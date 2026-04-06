Слияние «Рубина» и «Нефтехимика» близко к завершению: клуб станет фарм-командой казанцев

Вопрос объединения футбольных клубов «Рубин» и «Нефтехимик» решен почти на 90 процентов. Осталось подготовить документы и запустить юридические процедуры. Об этом сообщает Metaratings.

После слияния в «Нефтехимике» планируется полная смена тренерского штаба и большей части состава. Команду возглавит легендарный в прошлом футболист казанцев Гёкдениз Карадениз. В спортивный блок также будут назначены свои люди из «Рубина».

Почти все футболисты, кроме арендованных и переходящего в «Балтику» Константина Шильцова, окажутся на трансферном рынке. «Рубин» намерен использовать «Нефтехимик» как площадку для обкатки молодежи в условиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Название клуба останется прежним с учетом географической принадлежности. Возможна лишь небольшая корректировка бренда. «Нефтехимик» официально станет фарм-клубом «Рубина»