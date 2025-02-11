Слияние науки и искусства: посвященный Дню российской науки концерт прошел в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 11 февраля, в Казанском государственном институте культуры прошел торжественный концерт «Арт-интеллект», посвященный Дню российской науки и подведению итогов премии «Научный прорыв».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История праздника восходит ко временам Петра I. Указом Сената 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года была учреждена Петербургская академия наук. В 1999 году, к 275-летию со дня основания академии, было решено учредить новый праздник – День российской науки.

В День российской науки принято поздравлять всех ученых и тех, кто связан с наукой. Встречи по случаю этого праздника представителей высшего образования Республики Татарстан в концертном зале Казанского института культуры уже стали традицией.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На торжественном вечере присутствовали почетные гости, представляющие Академию наук Республики Татарстан, во главе с ее президентом Рифкатом Миннихановым, который выступил с приветственным словом перед началом концерта. Гостями мероприятия также стали представители исполнительных органов государственной власти РТ, республиканских ведомств и организаций, члены Оабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете по образованию и науке при Раисе РТ, ректоры татарстанских вузов.

«Сегодня днем мы провели церемонию награждения лауреатов премии в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Я считаю, она должна будет проходить так масштабно каждый год! Ученым достойно уделяли внимание. Вечерний концерт немаловажен, потому что в неформальной обстановке укрепляются те отношения, которые формировались формально. Есть интеграция между вузами, представителями разных регионов Республики Татарстан. Так как 2024 год в республике был Годом научно-технологического развития, организованные нами прошлогодние проекты в новом году являются для нас движущими, опираясь на них, мы создаем новые проекты в области науки», – заявил Рифкат Минниханов.

Концертная программа включала вокальные и инструментальные номера, танцы и хореографические композиции. Преподаватели Казанского института культуры, Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ, КГАСУ и многих других вузов продемонстрировали свои артистические навыки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня все вузы нашей республики представляют свои номера на сцене. Я присутствовала на репетиции концерта, и мне было очень приятно видеть, что ученые играют на музыкальных инструментах, поют на разных языках и читают стихотворения собственного сочинения. Конечно же, талантливый человек – талантлив во всем. Наша республика транслирует ту культуру, по которой можно увидеть, что будучи ученым транслировать любую культуру в общество – возможно! В учреждениях культуры сохраняются наши традиции, научные сотрудники являются основателями и продолжателями нашей истории, которая передается из поколения в поколение», – выразила уверенность ректор Института культуры Роза Ахмадиева.

Мероприятие посетила и директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Эльмира Галимова. Она подчеркнула, что создание в этом году научной премии привлечет внимание народа к достижениям научных деятелей.

«Я считаю, что решение Академии наук Республики Татарстан в лице Рифката Нургалиевича учредить такую премию – это дорогого стоит. Люди из научного мира, научные деятели, они, как правило, очень скромные. Они делают всё возможное во благо Отечества, но сами остаются за кадром. Общественность знакомится с их трудами, с их вкладом в науку и талантами», – сказала корреспонденту «Татар-информа» Эльмира Галимова.

С Вокальным номером Con te partirò выступила старший преподаватель Казанского инновационного университета имени Тимирясова Гульфия Талипова. Она призналась, что быть одновременно и преподавателем, и певцом – особый образ жизни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мой номер хочет донести мысль о том, что «я всегда с тобой». Тема любви в произведениях – она постоянна. У меня особый образ жизни, который заключается в том, что я часто меняю профессии. Важно отметить, что я не ухожу, а наоборот, дополняю. Пение раскрывает талант человека, абсолютно независимо от того, в какой отрасли работает человек. Оно дает возможность и раскрыть потенциал человека, и увидеть дальнейшие горизонты. Я убеждена, что сегодняшнее мероприятие помогает искать в себе талант, а главное, не бояться заявить о себе!» – отметила она.