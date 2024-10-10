Сливочное масло и витамины: Росстат подсчитал, что подорожало в начале октября

Росстат подсчитал, что в первую неделю октября сильнее всего из продуктов питания подорожало сливочное масло (+1,6%), а из непродовольственных товаров — поливитамины (+1,9%).

Кроме того, выросли цены на пастеризованное молоко (+1,0%), сметану (+0,8%), сыры и бананы (+0,7%), творог и хлеб ржаной (+0,6%), хлеб пшеничный и огурцы (+0,5%).

При этом наблюдается снижение стоимости курятины (-0,4%), сахара-песка (-0,9%), капусты белокочанной и яблок (-2,5%), моркови (-2,6%).

Росстат также подсчитал, как поменялись цены на непродовольственные товары с 1 по 7 октября. Помимо поливитаминов, подорожали, в частности, детские подгузники (+0,6%) и легковые автомобили иностранных марок (+0,6%).