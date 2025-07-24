Слишкович раскритиковал экспертов за «унижение» «Оренгбурга»

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о критике со стороны СМИ в адрес команды.

«К сожалению, часто игнорируется базовый этический момент отношений тренеров. Нет какого-то уважения. Все зациклены на своих интересах и считают правильным давать оскорбительные оценки. Когда у тебя есть личный интерес, ты не можешь быть объективным.

После матча с ЦСКА журналист сказал: якобы эксперты "Матч ТВ" спрогнозировали нам крупное поражение. Но это же абсолютное неуважение к клубу, к игрокам. Ты можешь сказать: "Я не вижу шансов" или "ЦСКА выиграет". Но говорить про условные 0:5 или 0:6 — это неуважение. Я понимаю, как работают медиа в Италии или Франции. Там по телевидению бывший игрок или тренер никогда не скажет, что "Ювентус" со счётом 5:0 обыграет "Парму". Они понимают — это унижение. И это некорректно, некрасиво и не экспертно. Это разговор для бара, но не в серьёзных передачах.

С уважением отношусь к работе медиа, но прошу аккуратнее выбирать оценки. Я не сравниваю нашу работу с работой в шахте, но это тяжёлый труд. И прошу его уважать», – сказал Слишкович «Чемпионату».

Напомним, в первом туре «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В следующем матче клуб встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 27 июля в 17:30 по мск.