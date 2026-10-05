Слишком хорош для нейтрального статуса? Почему FIS зажимает допуск Коростелева
Коростелев пока без нейтрального статуса: почему Сава нервничает, а эксперты ищут скрытый подвох в решении FIS
Пока одни лидеры сборной потихоньку пакуют чемоданы на Кубки мира, Савелий Коростелев остается без нейтрального статуса. Спортсмен отшучивается про «забытый в самолете» допуск. «ТИ-Спорт» ищет ответ: бюрократия это или страх чиновников FIS перед реальным конкурентом норвежцев, и не воссоединятся ли Непряева и Волков в отсутствии Савелия.
Коростелев пока без нейтрального статуса и нервничает. Паниковать рано?
Пожалуй, главной неожиданностью перед предстоящим началом международного сезона в лыжных гонках для российских болельщиков стало отсутствие Савелия Коростелёва в списках нейтральных спортсменов, получивших допуск. В то время как статус на грядущие состязания уже получила его спутница по прошлому сезону на «международке» и по жизни Дарья Непряева, а также Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов, фамилия одного из главных российских талантов в документах так и не появилась. Это следует из опубликованных накануне Международной федерацией лыжных видов спорта списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.
При этом ранее сам Савелий не без нервов отвечал, что вовремя заполнил и отправил всю положенную анкету для участия в турнирах FIS, так что дело явно не в простой бумажной волоките. Более того, сначала он мягко отшучивался: мол, да не переживайте вы так, все получу.
«Только что увидел список. Конечно, подавал заявку. Вы так распереживались, как будто этап Кубка мира в Руке стартует завтра», — отвечал Коростелев РИА Новости.
Но время шло, а положительных новостей так и не появлялось, отчего у народа резонно стали возникать вопросики. «А куда подевался твой нейтральный статус, корректный ты наш Сава?» — задавали вопросы в комментариях любители лыж, не забывая подколоть его за излишнюю осторожность в высказываниях с иностранными журналистами и желание угодить всем.
«В самолете забыл, вот жду, когда поддержка вернется», — уже с явной язвой отозвался лыжник в комментариях в своем телеграм-канале в ответ на одну из таких подколок.
Так или иначе, ситуация, как минимум, выглядит странно. Савелий за минувшее межсезонье не позволял себе лишних высказываний, которые могли бы повлиять на изменение отношения к нему со стороны FIS. Он не участвовал ни в каких акциях, так что его кандидатура явно не должна была рассматриваться дополнительно дольше, чем кандидатура той же Дарьи Непряевой, которая уже успела отхватить заветный билетик на Кубок мира.
Впрочем, паниковать пока рано. Глава ФЛСР Дмитрий Свищев объяснил, что это не окончательный состав. По его словам, FIS еще не обработала все поступившие заявки, а подавать их спортсмены могут до 15 декабря.
«FIS официально сегодня ответила нам: обработаны ещё не все поступившие заявки, по мере поступления, рассмотрения и принятия положительного решения списки будут пополняться. То есть сегодняшняя картина — промежуточная. Документы проверяются, а это занимает время. Важно: спортсмены самостоятельно подают заявки и отправляют документы, не списками. Резюмирую ещё раз, спокойно и по фактам: процесс запущен, заявки в работе, список будет расти», — написал он в телеграм-канале.
Савелий выступал слишком хорошо для нейтрального статуса?
Очевидно, что эта тема явно задевает Коростелёва и уже начинает давить на нервы. Более того, в лыжном комьюнити довольно быстро ожила популярная теория: Международной федерации лыжных гонок выгодна лишь видимость допуска. Логика простая — разрешать соревноваться только тем, кто не создает реальной угрозы норвежским, французским или немецким лидерам, чтобы и допуск россиян, рекомендованный МОК, формально соблюсти, и на пьедестал россиян лишний раз не пускать.
При всем конспирологическом характере этой теории она ложится на ход событий довольно органично. Если вспомнить результаты самого Савелия, становится понятно, почему в FIS могли занервничать. На Олимпийских играх 2026 года он провел мощнейшую гонку в скиатлоне, где до последнего боролся за медали и в итоге занял высокое четвертое место. А чуть позже, на этапе Кубка мира в финском Лахти, Коростелёв впервые поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль в раздельной гонке классическим стилем на 10 километров. Для наших ребят это был серьезный прорыв на международной арене после долгого перерыва.
Савелий явно набирал ход, постепенно подбираясь к самой верхушке и заставляя нервничать даже норвежцев, которые на последней миланской гонке намеренно держали его в «коробочке», чтобы не дать ему залезть в тройку призеров. Формальный допуск есть, но получают его далеко не все, и самые опасные конкуренты пока остаются за бортом. Теперь остается только гадать, как ситуация будет развиваться дальше и почему избирательность чиновников бьет именно по сильнейшим.
Непряева и Волков получают статус, Савелий — дома. А что если?
Любопытная ситуация складывается и в «личном зачете» наших российских лыжников. Если вспомнить концовку прошлого сезона, в отечественных лыжах сложилась целая «Санта-Барбара» на амурном поприще: бывший избранник Дарьи Непряевой Сергей Волков прошлой зимой так и не получил нейтральный статус и быстренько навострил лыжи в Соединенные Штаты, а именно на Аляску, где в Анкоридже транслировал свою амурную историю с американской лыжницей Кендалл Крамер. Будто бы в ответ на мальдивский вояж Непряевой и Коростелева, которые внезапно обнародовали свои отношения фотосетом с совместного отдыха у Индийского океана.
Фотокарточки из США тогда вызвали беспокойство российских болельщиков по поводу будущего Волкова — появилась теория, что Сергей даже готовится к смене гражданства. Сам лыжник опровергал слухи о своем переезде в Штаты.
«Не очень хочу комментарии по поводу Кендалл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», — цитировал слова Волкова РИА Новости Спорт.
Теперь же ситуация разрешилась: Сергей получил-таки свой заветный статус, так же как и его «экс» Дарья Непряева. Вот уж точно интересное развитие событий: некоторые уже стали гадать, а не случится ли казус и не сойдутся ли спортсмены вновь, пока Савелий Коростелев, так и не получивший свой допуск, остается дома