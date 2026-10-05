Слишком хорош для нейтрального статуса? Почему FIS зажимает допуск Коростелева

Пока одни лидеры сборной потихоньку пакуют чемоданы на Кубки мира, Савелий Коростелев остается без нейтрального статуса. Спортсмен отшучивается про «забытый в самолете» допуск. «ТИ-Спорт» ищет ответ: бюрократия это или страх чиновников FIS перед реальным конкурентом норвежцев, и не воссоединятся ли Непряева и Волков в отсутствии Савелия.





Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Коростелев пока без нейтрального статуса и нервничает. Паниковать рано?

Пожалуй, главной неожиданностью перед предстоящим началом международного сезона в лыжных гонках для российских болельщиков стало отсутствие Савелия Коростелёва в списках нейтральных спортсменов, получивших допуск. В то время как статус на грядущие состязания уже получила его спутница по прошлому сезону на «международке» и по жизни Дарья Непряева, а также Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов, фамилия одного из главных российских талантов в документах так и не появилась. Это следует из опубликованных накануне Международной федерацией лыжных видов спорта списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

При этом ранее сам Савелий не без нервов отвечал, что вовремя заполнил и отправил всю положенную анкету для участия в турнирах FIS, так что дело явно не в простой бумажной волоките. Более того, сначала он мягко отшучивался: мол, да не переживайте вы так, все получу.

«Только что увидел список. Конечно, подавал заявку. Вы так распереживались, как будто этап Кубка мира в Руке стартует завтра», — отвечал Коростелев РИА Новости.

Но время шло, а положительных новостей так и не появлялось, отчего у народа резонно стали возникать вопросики. «А куда подевался твой нейтральный статус, корректный ты наш Сава?» — задавали вопросы в комментариях любители лыж, не забывая подколоть его за излишнюю осторожность в высказываниях с иностранными журналистами и желание угодить всем.

«В самолете забыл, вот жду, когда поддержка вернется», — уже с явной язвой отозвался лыжник в комментариях в своем телеграм-канале в ответ на одну из таких подколок.

Так или иначе, ситуация, как минимум, выглядит странно. Савелий за минувшее межсезонье не позволял себе лишних высказываний, которые могли бы повлиять на изменение отношения к нему со стороны FIS. Он не участвовал ни в каких акциях, так что его кандидатура явно не должна была рассматриваться дополнительно дольше, чем кандидатура той же Дарьи Непряевой, которая уже успела отхватить заветный билетик на Кубок мира.

Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Впрочем, паниковать пока рано. Глава ФЛСР Дмитрий Свищев объяснил, что это не окончательный состав. По его словам, FIS еще не обработала все поступившие заявки, а подавать их спортсмены могут до 15 декабря.

«FIS официально сегодня ответила нам: обработаны ещё не все поступившие заявки, по мере поступления, рассмотрения и принятия положительного решения списки будут пополняться. То есть сегодняшняя картина — промежуточная. Документы проверяются, а это занимает время. Важно: спортсмены самостоятельно подают заявки и отправляют документы, не списками. Резюмирую ещё раз, спокойно и по фактам: процесс запущен, заявки в работе, список будет расти», — написал он в телеграм-канале.

Савелий выступал слишком хорошо для нейтрального статуса?

Очевидно, что эта тема явно задевает Коростелёва и уже начинает давить на нервы. Более того, в лыжном комьюнити довольно быстро ожила популярная теория: Международной федерации лыжных гонок выгодна лишь видимость допуска. Логика простая — разрешать соревноваться только тем, кто не создает реальной угрозы норвежским, французским или немецким лидерам, чтобы и допуск россиян, рекомендованный МОК, формально соблюсти, и на пьедестал россиян лишний раз не пускать.

При всем конспирологическом характере этой теории она ложится на ход событий довольно органично. Если вспомнить результаты самого Савелия, становится понятно, почему в FIS могли занервничать. На Олимпийских играх 2026 года он провел мощнейшую гонку в скиатлоне, где до последнего боролся за медали и в итоге занял высокое четвертое место. А чуть позже, на этапе Кубка мира в финском Лахти, Коростелёв впервые поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль в раздельной гонке классическим стилем на 10 километров. Для наших ребят это был серьезный прорыв на международной арене после долгого перерыва.

Фото: «Татар-информ»

Савелий явно набирал ход, постепенно подбираясь к самой верхушке и заставляя нервничать даже норвежцев, которые на последней миланской гонке намеренно держали его в «коробочке», чтобы не дать ему залезть в тройку призеров. Формальный допуск есть, но получают его далеко не все, и самые опасные конкуренты пока остаются за бортом. Теперь остается только гадать, как ситуация будет развиваться дальше и почему избирательность чиновников бьет именно по сильнейшим.

Непряева и Волков получают статус, Савелий — дома. А что если?

Любопытная ситуация складывается и в «личном зачете» наших российских лыжников. Если вспомнить концовку прошлого сезона, в отечественных лыжах сложилась целая «Санта-Барбара» на амурном поприще: бывший избранник Дарьи Непряевой Сергей Волков прошлой зимой так и не получил нейтральный статус и быстренько навострил лыжи в Соединенные Штаты, а именно на Аляску, где в Анкоридже транслировал свою амурную историю с американской лыжницей Кендалл Крамер. Будто бы в ответ на мальдивский вояж Непряевой и Коростелева, которые внезапно обнародовали свои отношения фотосетом с совместного отдыха у Индийского океана.

Фотокарточки из США тогда вызвали беспокойство российских болельщиков по поводу будущего Волкова — появилась теория, что Сергей даже готовится к смене гражданства. Сам лыжник опровергал слухи о своем переезде в Штаты.

Фото: Личный архив Сергея Волкова

«Не очень хочу комментарии по поводу Кендалл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», — цитировал слова Волкова РИА Новости Спорт.

Теперь же ситуация разрешилась: Сергей получил-таки свой заветный статус, так же как и его «экс» Дарья Непряева. Вот уж точно интересное развитие событий: некоторые уже стали гадать, а не случится ли казус и не сойдутся ли спортсмены вновь, пока Савелий Коростелев, так и не получивший свой допуск, остается дома